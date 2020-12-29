Cezayir bandıralı LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
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Cezayir bandıralı LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

29.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:24
Cezayir bandıralı LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 24 Aralık'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bu sabah Türkiye'ye giriş yaptı.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, saat 08.30'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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