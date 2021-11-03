Cezayir, Avrupa gaz piyasasında daha fazla pay sahibi olmak istiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezayir, Avrupa gaz piyasasında daha fazla pay sahibi olmak istiyor

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Cezayir, Avrupa gaz piyasasında daha fazla pay sahibi olmak istiyor

Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, ülkesinin Avrupa'daki gaz piyasasında var olan payını artırmayı arzuladığını söyledi.

Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, ülkesinin Avrupa'daki gaz piyasasında var olan payını artırmayı arzuladığını söyledi.

Cezayir resmi haber ajansının verdiği bilgiye göre, Arkab, parlamentodaki 2022 bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Cezayir'in Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağladığını belirtti.

Avrupa'nın yüzde 30 gaz ihtiyacını Cezayir'in karşıladığına dikkati çeken Arkab, Avrupa'daki gaz piyasasındaki paylarını artırmak istediklerini dile getirdi.

Arkab, ülkesinin, kasım ayı başında Fas'tan geçen boru hattıyla iki Avrupa ülkesine gaz pompalamayı durdurmasına rağmen, doğal gaz tedarikinde İspanya ve Portekiz'e karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye gücü olduğunu vurguladı.

Cezayirli bakan, ülkesini İspanya'ya bağlayan Medgaz boru hattı kapasitesinin aralık ayına kadar İspanya ve Portekiz'in mevcut yıllık talebinin 10,6 milyar metreküpe çıkarılabileceğini söyledi.

İspanya Çevresel Dönüşüm Bakanı Teresa Ribera'nın 27 Ekim'deki Cezayir ziyareti sırasında, Arkab, Mağrib doğal gaz boru hattına alternatif Medgaz boru hattı üzerinden İspanya'ya tedarik konusunda güvence vermişti.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
Roketsan paylaştı: 'ALKA, Balistik Koruma Merkezi ve METE ile Vatan Sınırlarımız Güvende'

Roketsan paylaştı: "ALKA, Balistik Koruma Merkezi ve METE ile Vatan Sınırlarımız Güvende"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title