Cezayir AstraZeneca'dan sipariş ettiği 50 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ilk partisi Cezayir'e ulaştı.

Cezayir merkezli En-Nahar televizyon kanalı, AstraZeneca'nın ürettiği ilk parti 50 bin doz aşıyı taşıyan uçağın Huari Bumedyen Uluslarası Havalimanı'na iniş yaptığını duyurdu.

Aşının, Katar hava yolu şirketi "Qatar Airways" ile Cezayir'e getirildiği belirtilen haberde, hangi ülke üzerinden getirildiği konusunda ise bilgi verilmedi.

Cezayir, 29 Ocak Cuma günü Rusya merkezli Gamaleya Enstitüsü tarafından üretilen Kovid-19 aşılarının ülkeye gelmesinin ardından 30 Ocak'ta ulusal aşılama sürecini başlamıştı.

İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Ammar Bilhaymer daha önce yaptığı açıklamada, "Çin, Hindistan ve diğer bazı ülkelerden de yakın zamanda aşı sevkiyatlarının" olacağını belirtmişti.

Cezayir Sağlık Bakanlığı da 44 milyon nüfuslu ülkede aşılama sürecinin gerçekleştirilmesi için yaklaşık 8 bin sağlık merkezinin hazır bulunduğunu açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede toplam can kaybı 2 bin 888, vaka sayısı 107 bin 122, iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 212 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık