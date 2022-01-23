Cezayir: Arap Birliği Zirvesi'nin ertelendiği yönündeki söylentiler yanıltıcı

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkesinde düzenlenmesi planlanan 31. Arap Birliği Zirvesi tarihinin ertelendiği yönünde dolaşan söylentilerin "yanıltıcı" olduğunu çünkü zirvenin toplanma zamanıyla ilgili şu ana kadar bir karar alınmadığını belirtti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkesinde düzenlenmesi planlanan 31. Arap Birliği Zirvesi tarihinin ertelendiği yönünde dolaşan söylentilerin "yanıltıcı" olduğunu çünkü zirvenin toplanma zamanıyla ilgili şu ana kadar bir karar alınmadığını belirtti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lamamra'nın, Dışişleri Bakanlığı binasında Arap ülkeleri büyükelçileriyle bir toplantı düzenlediği bildirildi.

Lamamra'nın, görüşmede, Cezayir'de düzenlenmesi planlanan 31. Arap Birliği Zirvesinin ertelendiği yönündeki söylentilerin "yanıltıcı" olduğunu kaydederek, zirvenin toplanma tarihiyle ilgili henüz kesin kararın alınmadığını ifade ettiği aktarıldı.

Bakan Lamamra'nın, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un zirvenin, tarihi ve ulusal bir sembol olan ülkesinin 60. Bağımsızlık yıl dönümü kutlamalarıyla aynı zamanda yapılması önerisinin olduğunu belirttiği kaydedildi.

Tebbun'un zirve tarihiyle ilgili önerisinin, birliğin önümüzdeki mart ayında dışişleri bakanları seviyesinde yapılacak toplantısında onaylamaya sunulacağını aktardığı ifade edildi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki ve berberindeki heyet, Cezayir'de yapılması planlanan 31. Arap Birliği Zirvesi hazırlıklarını gözden geçirmek için geçtiğimiz hafta başkent Cezayir'e gelmişti.

Ülkede zirve için hazırlıkların tamam olduğunu kaydeden Zeki, zirvenin nisan ya da haziran aylarında yapılabileceğini açıklamıştı.