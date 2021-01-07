Cezayir, ABD'ye, bölgesel krizlerin çözümünde "tarafsız" bir rol oynaması çağrısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cezayir, ABD'ye, bölgesel krizlerin çözümünde "tarafsız" bir rol oynaması çağrısında bulundu

07.01.2021 21:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 21:52
Cezayir, ABD'ye, bölgesel krizlerin çözümünde

Cezayir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fas'ın tartışmalı Batı Sahra topraklarındaki egemenliğini tanımasına ilişkin, ABD'ye, bölgesel ve uluslararası krizlerin çözümünde "tarafsız" bir rol oynaması çağrısında bulundu.

Cezayir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fas'ın tartışmalı Batı Sahra topraklarındaki egemenliğini tanımasına ilişkin, ABD'ye, bölgesel ve uluslararası krizlerin çözümünde "tarafsız" bir rol oynaması çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, ülkesine resmi ziyarette bulunan ABD Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker'i kabul etmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Toplantı, iki ülke arasındaki çeşitli iş birliği alanlarındaki ikili ilişkilerin kapsamlı ve dürüst bir şekilde değerlendirilmesi için bir fırsattı." denildi.

Toplantıda ayrıca Batı Sahra, Mali, Libya ve Orta Doğu gibi uluslararası ve bölgesel ortak ilgi konularının ele alındığı belirtilen açıklamada, Bukadum'un, "ABD'nin, bölgesel ve uluslararası krizlerin çözümünde tarafsız bir rol oynaması yönünde çağrıda bulunduğu" kaydedildi.

Cezayir'deki ABD büyükelçiliğinden bugün yapılan açıklamada, Cezayir'deki yetkililerle ikili ve bölgesel konularda görüşmeler yapmak üzere üst düzey bir ABD heyetinin ülkeye geldiği duyuruldu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık'ta, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün Trump yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Cezayir de ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin geçen ay Fas'ın Sahra bölgesindeki egemenliğini tanımasına ilişkin kararını protesto etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abderrazak Boulkemh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ersun Yanal Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kongre Washington Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cezayir, ABD'ye, bölgesel krizlerin çözümünde "tarafsız" bir rol oynaması çağrısında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 22:03:31. #1.14#
title