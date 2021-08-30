Cezayir 27 Kasım'da erken yerel seçime gidiyor
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Cezayir 27 Kasım'da erken yerel seçime gidiyor

Cezayir 27 Kasım'da erken yerel seçime gidiyor
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Cezayir'de erken yerel seçimlerin 27 Kasım'da yapılacağı duyuruldu.

Cezayir'de erken yerel seçimlerin 27 Kasım'da yapılacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, seçmenleri 27 Kasım'da eyalet ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına çağıran bir kararname çıkardı.

Kararnamede ayrıca, 5-15 Eylül tarihlerinde seçmen listelerinin gözden geçirilmesi işlemine başlanacağı öngörüldü.

Cezayir seçim kanununa göre, seçmenlerin sandığa çağrıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde yerel seçimlerin yapılması gerekiyor.

Cezayir'de eyalet ve belediye meclislerinin görev süresi Kasım 2022'de dolacaktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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Cezayir 27 Kasım'da erken yerel seçime gidiyor - Haberler
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