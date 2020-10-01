Cezayir 15 yıl sonra ilk kez ABD Savunma Bakanı'nı ağırladı
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Cezayir 15 yıl sonra ilk kez ABD Savunma Bakanı'nı ağırladı

01.10.2020 20:11 | Son Güncelleme: 01.10.2020 20:14
Cezayir 15 yıl sonra ilk kez ABD Savunma Bakanı'nı ağırladı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebun, Kuzey Afrika turunu sürdüren ABD Savunma Bakanı Mark Esper'i kabul etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebun, Kuzey Afrika turunu sürdüren ABD Savunma Bakanı Mark Esper'i kabul etti.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkesini ziyaret eden Esper ve beraberindeki ABD heyetiyle başkent Cezayir'de görüştü.

Görüşmeye Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şangariha, Cumhurbaşkanlığı Divanı Başkanı Nureddin Bağdad ve Ordu Dış Güvenlik Direktörü Yusuf Buzeyt'in yanı sıra ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Stephen Townsend katıldı. Görüşmenin detaylarına ilişkin başka bilgi paylaşılmadı.

ABD yayın organı CNN International'ın haberine göre, Esper, Tebbun ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı ve ordu komuta kademesiyle görüşmelerinin "çok iyi" geçtiğini, özellikle terörle mücadele gibi alanlarda iki ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilebileceğini söyledi.

AFRICOM Komutanı Townsend de görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, terörle mücadelede müttefik niteliğindeki Cezayir ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirtti.

Cezayir basınında çıkan haberlere göre, en son Donald Rumsfeld'in ziyaret ettiği Cezayir'e 15 yıl aradan sonra ilk defa bir ABD Savunma Bakanı geldi.

Bölge turu kapsamında dün Tunus'ta temaslarda bulunan Esper'in bir sonraki durağı Fas olacak.

Cezayir, 1962'de Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından itibaren savunma tedariğini önce Sovyetler Birliği, ardından da Rusya'dan sağladı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) verilerine göre, Cezayir'in 2015-2019 yıllarında silah ithalatında yüzde 67 ile Rusya ilk sırada, yüzde 13 ile Çin ikinci sırada geliyor.

ABD basınındaki haberlere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Cezayir ile ilişkilerini ilerleterek, Moskova ve Pekin'in bölgedeki etkisini azaltmak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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