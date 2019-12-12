Cezayir, 10 ay süren siyasi karışıklığın ardından sandık başında

12.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:30

Aylardır suların durulmadığı Cezayir, protestolar gölgesinde sandık başına gitti.

Cezayir'de göreve ilk olarak 1999 yılında gelen Abdulaziz Buteflika'nın geçtiğimiz Şubat ayında seçimlere yeniden adaylığını koyacağını açıklaması üzerine halk sokaklara dökülmüştü. Buteflika adaylığını geri çekmesine rağmen, adayların hepsinin Buteflika döneminde üst düzey görevde bulunmaları gerekçesiyle protestolar devam etmişti. Aylardır protestolara sahne olan Cezayir'de bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Cezayir Cumhurbaşkanlığı görevini 20 yıldır sürdüren Abdulaziz Buteflika, görev başına geldiğinden bu yana ilk defa seçime adaylığını koymadı. Geçtiğimiz Nisan ve Temmuz aylarında yapılması planlanıp 2 defa ertelenen ve 5 adayın katıldığı seçimde seçmen sayısı 24.5 milyon olurken seçmenlerden 914 bin 308'i yurt dışındaki konsolosluklara kayıtlı.

Cezayir Ulusal Bağımsız Seçim Merkezi'nin verdiği verilere göre toplamda 24 milyon 474 bin 161 kayıtlı seçmen bulunurken, Merkez Başkanı Mohamed Charfi oy kullanan seçmen oranının yüzde 7.92 olduğunu açıkladı. Seçim akşam 19.00'a kadar sürecek. Önceki seçimde katılım oranı akşam saatlerinde açıklanırken, seçim sonuçları ertesi gün açıklanmıştı.

Protestolara 40 haftadır devam eden Cezayir halkı, ülkenin 1962 yılında Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından beri süregelen sistemin kurallarını yıkma yolunda ilerliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA