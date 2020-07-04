Cezayı yedi: 'Allah yemeyenlere de nasip etsin' dedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cezayı yedi: 'Allah yemeyenlere de nasip etsin' dedi

Pendik'te polis ekipleri trafikteki minibüsleri denetleyerek taşınan yolcu sayılarını kontrol etti.

04.07.2020 10:32 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:53

Pendik'te polis ekipleri trafikteki minibüsleri denetleyerek taşınan yolcu sayılarını kontrol etti. Fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle para cezası kesilen minibüs şoförünün, "Cezayı yedim afiyet olsun. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin" demesi ilginç anlara sahne oldu.

Pendik'te polis ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetleme yaparak taşınan yolcu sayılarını denetledi. Fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle iki minibüs sürücüne polis tarafından cezai işlem uygulandı. Ceza yiyen minibüs sürücüleri ile basın mensubu arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Denetime takılan bir minibüs şoförüne olması gerekenden 4 fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle para cezası kesildi. Karşısında basın mensubunu görünce şaşıran minibüs sürücüsünün, "Kurban olayım. Devletin canı sağ olsun onlar yanlış iş yapmaz. Cezayı ben yedim afiyet olsun. Alıştık. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin" demesi ilginç anlara sahne oldu.

Fazladan 3 yolcu taşıdığı gerekçesiyle ceza yiyen başka bir minibüs şoförü ise, "Fazla 3 yolcum vardı. Yapacak bir şey yok. Sadece bugün bana denk geldi. Arabalar hep boş gidiyor. 104 TL ceza verdi. Benim arabam 16 kişilik normalde, oturanları göremedim. Ne desem boş ama. Cezayı yedik, yapacak bir şey yok. Almamamız lazımdı ama aldık" dedi.

(Halit Arslan/İHA)

Cezayı yedi: 'Allah yemeyenlere de nasip etsin' dedi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı Haber
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak Haber
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Haber
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! Haber
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı Haber
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Tiryakilere kötü kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlattı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlattı
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Albayrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Polat Seda Sayan Bülent Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ali Koç Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Patlama
Şu an buradasınız: Cezayı yedi: 'Allah yemeyenlere de nasip etsin' dedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 11:28:11. #1.14#
title