Otomobili Küçük Oğluna Kullandıran Baba, Aracını Ceza Yazan Trafik Polisinin Üzerine Sürdü
Sivas'ta kullandığı aracı yoldayken küçük yaştaki oğluna veren baba, trafik polisi ceza yazınca aracını üzerine sürdü. Polis, hayatını kaçarak kurtarırken sürücü yakalandı o anlar ise kameraya yansıdı.
Sivas'ta kendisine yazılan trafik cezasına kızan Dursun D., otomobilini polisin üzerine sürdü. Polis memuru A.A., kazayı hafif yaralarla atlatırken, sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BABA, YOLDA ARACINI YAŞI KÜÇÜK OĞLUNA VERDİ
Olay, geçen perşembe günü Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Hafik'ten yola çıkarak Sivas kent merkezi istikametine gelen Dursun D. (46), yolda aracını yaşı küçük ve ehliyetsiz olan oğluna verdi.
POLİS MEMURU DURUMU FARK EDİNCE DURDURDU
Yolda uygulama noktasına yakın bir yere gelince aracı durdurarak direksiyona kendisi geçti. Otomobili uygulama noktasında trafik polis memuru A.A. durdurdu. Polis memuru A.A., uygulama noktasına gelmeden neden sürücü değiştirdiğini sorunca Dursun D. aracı oğlunun kullandığını ve sürücü belgesinin bulunmadığını söyledi.
POLİS, CEZA YAZINCA ARACI ÜZERİNE SÜRDÜ
Bunun üzerine polis Dursun D.'ye ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 18 lira para cezası uyguladı. Kendisine yazılan cezaya sinirlenen Dursun D. otomobilini ceza yazan polisin üzerine sürdü.
SÜRÜCÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis memuru A.A., otomobil ile bariyer arasında kalmaktan kendisini aracın önüne atarak kurtardı. Uygulama noktasındaki diğer polislerin müdahalesiyle sürücü Dursun D. yakalandı. İşlemleri yapılan Dursun D. kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Otomobil ise trafikten men edildi. Polis memuru A.A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay, uygulama noktasında bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı.
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Vay adi polisin üstüne araba sürmüş polis gayet görevini yapmış senin gibi katil zihniyetli cahillere tabiki ceza yazar pislikCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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vay salak vay. polisin sıkması lazım acımadanCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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nerede kameraCevap Yaz 2 Yayından Kaldır