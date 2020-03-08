Cezalı maçta takıma destek için taraftarlar binanın tepesine çıktı Zonguldak Kömürspor taraftarları seyircisiz oynanan maçta takıma destek için binanın en üst katına çıkarak mücadeleyi izledi.

Zonguldak Kömürspor taraftarları seyircisiz oynanan maçta takıma destek için binanın en üst katına çıkarak mücadeleyi izledi.



TFF 2. Lig Beyaz Grubun 27'inci haftasında Zonguldak Kömürspor 27'inci haftasında Devrek İlçe Stadyumunda Sarıyer'i konuk etti. Zonguldak Kömürspor 25'inci hafta mücadelesinde Hekimoğlu Trabzon maçında taraftarların neden oldu kötü tezahürat nedeniyle Sarıyer maçını seyircisiz oynadı. Zonguldak Kömürspor tarafları maçın seyircisiz olduğuna aldırış etmeden takımları destek için Devrek İlçesine gitti. Kırmızı-lacivertli taraftarlar, sahayı gören bir binanın en üst katına çıkarak takımlarına destek verdi. Zonguldak Kömürspor, Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA