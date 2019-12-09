: Cezalarını eğitime katkı sağlayarak çekiyorlar

09.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:38

Sivas'ta haklarında "kamuya yararlı bir işte çalışma" cezası verilen hükümlüler, okulların eskimiş, kırılmış, çizilmiş sıralarını yenileyerek cezalarını çekiyor.

Hükümlülerin topluma kazandırılması, kişisel becerilerinin geliştirmesi ve sosyal faaliyette bulunmalarına yönelik çalışma yürüten Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Protokol kapsamında okullarla görüşülerek yenilenecek okul sıra ve masa sayısı belirlendi.

Eskiyen okul sıraları ve masaları, Milli Eğitim Müdürlüğüne ait atölyede marangoz ustalarının yanında görevlendirilen hükümlüler tarafından yenilenmeye başladı.

5 hükümlü görev alıyor

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, ağustos ayında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandığını söyledi.

Protokol kapsamında "kamuya yararlı işte çalışma cezası" alan hükümlülerin okullarda yıpranmış, deforme olmuş sıraların tamiratı, tadilatı ve boyamasını üstlendiklerini belirten Uğurlu, "Ağustos ayından itibaren 5 hükümlümüzü Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü atölyesinde görevlendirdik. Okullardan gelen eski, yıpranmış malzemelerin depolara indirilmesi, sökülmesi, demirlerinin boyanması, tadilatının yapılması, yıpranmış olan sıraların zımparalanarak verniklenmesi, dolgularının yapılarak atık dolgularının çıkarılması gibi tadilat işlemlerini yürütmeye başladık." dedi.

250 sıra ve masayı yenilediler

Hükümlülerin cezalarını eğitime katkı sunarak çektiklerini anlatan Uğurlu, şunları kaydetti:

"Bu şekilde deforme olmuş 250 sıramızı tekrar öğrencilerimizin eğitimine katkı anlamında sunduk. Biz elimizdeki kamu yararına çalışma cezası bulunan hükümlülerden ağaç işinden anlayanlar ile bu sayımızı daha da artıracağız. Özellikle okullarımızın tatil olduğu dönemde hem personel sayısını artıracağız hem de 15 tatilden faydalanarak çok daha fazla deforme olmuş okul sıralarımızı tekrar tadilatını tamiratını ve onarımını yaparak, öğrencilerimizin ve eğitimin hizmetine sunacağız. Hükümlülerimiz cezalarını yerine getirdikleri gibi aynı zamanda manen de kendi evlatlarının okuduğu sıraları daha da kullanılır hale getirerek bir şekilde kendileri de manevi anlamda tatmin oluyor. Amaca uygun bir şekilde kamuya yararlı bir işte çalışma cezası alan hükümlülerimiz tam da kamuya yararlı bir işte kendi evlatlarının oturduğu eğitim öğretim gördüğü sıraların tadilatını, bakımını onarımını yaparak üzerilerine düşen görevi ziyadesiyle yerine getiriyorlar."

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünün uygulamadan çok memnun olduğunu dile getiren Uğurlu, ilde deforme olmuş sıra kalmayıncaya kadar bu uygulamayı sürdürmeyi hedeflediklerini aktardı.

Uğurlu, bu atölyede görevlendirilen hükümlülerin ustaların yanında meslek de öğrendiğini ifade ederek, "Bu hükümlülerimiz ağaç işinden anlayan hükümlüler değil, bunlar bu yönüyle yanlarında bu işlerden anlayan insanlarla birlikte çalışarak hem bu mesleği öğreniyorlar hem de topluma ve kendi çocuklarına bir katkı sunmuş oluyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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