CEZALARI KESİNLEŞEN 45 KİŞİ CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

İSTANBUL'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilere yönelik yapılan operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilere yönelik yapılan operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında adam öldürmek, uyuşturucu ticareti yapmak, hırsızlık gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezası kesinleşenler var. Gözaltına alınanlar cezalarını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.

İstanbul'da polis operasyonlarında yakalandıktan sonra tutuksuz olarak yargılanırken, haklarında hapis cezaları kesinleşen firari durumdaki şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı. 08-09 Temmuz'da düzenlenen operasyonda Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri daha önceden tespit ettikleri evlere baskın yaptı. Baskınlarda haklarında mahkemeler tarafından verilen hapis cezaları kesinleşen toplam 45 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınanlar arasında hakkında hırsızlık suçundan 29 yıl 2 ay cezası kesinleşen Çağrı M., yaralama suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezası alan Orhan V., dolandırıcılık suçundan 17 yıl 11 ay hapis alan Mehmet Ö., öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası alan Kamil A. ve Yılmaz S.'de bulunuyor. Gözaltına alınan şüpheliler adliyelerde işlemleri tamamlandıktan sonra polis ekipleri tarafından cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı