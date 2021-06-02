CEZALARI KESİNLEŞEN 4 KATİL BİR GASPÇI YAKALANDI

ASAYİŞ Şube Müdürlüğü tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası kesinleşen ve firari durumda olan şahısları yakalamak için 1 Haziran tarihinde operasyon yapıldı.