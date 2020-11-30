Cezalara rağmen 'koronabüs' yolculuğu kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Cezalara rağmen 'koronabüs' yolculuğu kamerada

30.11.2020 09:24 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:07

Cezalara rağmen 'koronabüs' yolculuğu kamerada Esenyurt'ta sosyal mesafesiz bir şekilde tıka basa yolcu taşımacılığı ile gündeme gelen minibüsler, yapılan tüm denetimlere rağmen kurallara uymuyor.

Cezalara rağmen 'koronabüs' yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta sosyal mesafesiz bir şekilde tıka basa yolcu taşımacılığı ile gündeme gelen minibüsler, yapılan tüm denetimlere rağmen kurallara uymuyor. Minibüslerdeki tıka basa yolculuk kameralara tarafından kaydedildi.

Yeni tip Korona virüs salgını önleme amacıyla toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmasıyla ilgili kararlarda alınmıştı. Alınan kararlara ve polis ekiplerinin tüm denetimlerine rağmen Esenyurt'taki minibüs sürücülerinin sosyal mesafesiz yolcu alımı devam ediyor. Özellikle sabah işe gidiş ve akşam iş dönüş saatlerinde minibüs sürücülerinin sosyal mesafesiz tıka basa yolcu taşımacılığı hem minibüs içinden hem de minibüs dışından görüntülendi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Acı rekor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Acı rekor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
'Tek başıma kalsam bile savunacağım' diyordu! Azerbaycan'ı tehdit eden rahip bakın nerede
"Tek başıma kalsam bile savunacağım" diyordu! Azerbaycan'ı tehdit eden rahip bakın nerede
Kadir'in kurtarabilmek için hapse düştüğü kadın, eroin dolu araçta yakalandı
Kadir'in kurtarabilmek için hapse düştüğü kadın, eroin dolu araçta yakalandı
Cezalara rağmen 'koronabüs' yolculuğu kamerada
Cezalara rağmen 'koronabüs' yolculuğu kamerada
Cezalara rağmen 'koronabüs' yolculuğu kamerada
Cezalara rağmen 'koronabüs' yolculuğu kamerada
Cezalara rağmen 'koronabüs' yolculuğu kamerada
Cezalara rağmen 'koronabüs' yolculuğu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

İlgili Haberler

Son dakika haberi... Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haberi... Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haberleri! Tramvay arkasında tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika haberleri! Tramvay arkasında tehlikeli yolculuk kamerada
Kısıtlamaya rağmen eğlence mekanına gidenlere ceza yağdı
Kısıtlamaya rağmen eğlence mekanına gidenlere ceza yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Enes Batur Ariana Grande Diego Armando Maradona
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Fatih Terim Ersun Yanal Mbaye Diagne
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cezalara rağmen 'koronabüs' yolculuğu kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 10:07:24. #1.14#
title