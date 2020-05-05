Cezai elhliyeti olmayan kişi 3 dükkana girerek hırsızlık yaptı
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Cezai elhliyeti olmayan kişi 3 dükkana girerek hırsızlık yaptı

Cezai elhliyeti olmayan kişi 3 dükkana girerek hırsızlık yaptı
05.05.2020 16:59 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:02

Cezai elhliyeti olmayan kişi 3 dükkana girerek hırsızlık yaptı Zonguldak'ta 2006 yılından bu yana sürekli hırsızlık olayına karışan ve akıl hastası olduğu için fiil ehliyeti bulunmayan E.B. dün gecede 3 iş yerine girerek hırsızlık yaptı.

Cezai elhliyeti olmayan kişi 3 dükkana girerek hırsızlık yaptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 2006 yılından bu yana sürekli hırsızlık olayına karışan ve akıl hastası olduğu için fiil ehliyeti bulunmayan E.B. dün gecede 3 iş yerine girerek hırsızlık yaptı.

Olay, gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. iç giyim mağazasının kapı camını zorladı ancak içeri giremeyince vazgeçerek bir baharatçı dükkanına girerek kasasından yaklaşık bin lira ve kolonya çaldı. Ardından aynı cadde üzerinde bulunan bir simit fırınına da giren E.B., bu iş yerinden eli boş dönerek bölgeden uzaklaştı. Polisin titiz çalışması sonucu iş yerlerinden hırsızlık olayına karışan E.B., yakalanarak gözaltına alındı.

İş yeri sahipleri Ahmet Çalık, "Sabah iş yerine geldiğimde kapının zorlandığını ve camın çatladığını farkettim. Ardından durumu polise bildirdim. Ekipler iş yerinde inceleme yaptı. Hırsızın bizce bilinen ve dosyası kabarık cezai ehliyeti olmayan E.B. olduğu belirlendi ve kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu.

Simit fırını işletmecisi Mustafa Kurt'ta, "iş yerine Geldiğimde kapının zorlandığını fark ettim. Ancak içeri giren şahıs kasayı biraz zorla bir şey çıkmış" dedi.

Cezai elhliyeti olmayan kişi 3 dükkana girerek hırsızlık yaptı

Kaynak: İHA

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