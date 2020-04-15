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Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Bodrum A-1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun girişi; cezaevinin önündeki polis aracı Cezaevine giriş yapan servis aracıMuğlaMuğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan 161, Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumundan 485 olmak üzere 646 hükümlünün tahliye ve izin işlemi yapıldı.

15.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:27
Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Bodrum A-1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun girişi; cezaevinin önündeki polis aracı

Cezaevine giriş yapan servis aracı

Muğla

Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan 161, Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumundan 485 olmak üzere 646 hükümlünün tahliye ve izin işlemi yapıldı.

Polis ekipleri cezaevi önünde güvenlik önlemi aldı. Tahliye edilenler yolcu otobüsleriyle cezaevinden ayrıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, cezaevinden koronavirüs salgını nedeniyle izin, denetime ayrılma ve şartlı tahliye gerekçeleriyle tahliyelerin yapıldığını söyledi.

Önlemler kapsamında hükümlülerin gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığını belirten Yağcı, hükümlülerin oturdukları il ve ilçelere otobüslerle nakledildiğini, halihazırda her iki ceza infaz kurumunda Kovid-19 vakasının görülmediğini kaydetti.

Öte yandan, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 940, Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan 720 hükümlünün tahliye ve izin işleminin de yapıldığı öğrenildi.

Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Kaynak: AA

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