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Jandarma, Güncel

Cezaevlerinden tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı.

15.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:06
Cezaevlerinden tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı.

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği, Bursa'daki E Tipi Açık Cezaevi'nden 270, H Tipi Kapalı Cezaevi'nden yaklaşık 120, Gemlik Açık Cezaevi'nden ise yaklaşık 700 hükümlü tahliye edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hükümlü yakınlarının ise cezaevlerinin çevresinde bulunmasına izin verilmedi.

Cezaevlerinin bahçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüs ve minibüslere bindirilen hükümlüler, polis ve jandarma gözetiminde gidecekleri illere yollandı.

Cezaevlerinin çevresine de herhangi bir sivil yaklaştırılmadı.

Kütahya

Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye olanlar da sağlık kontrolünün ardından güvenlik güçlerinin gözetiminde tahliye edildi.

Tahliyeler esnasında jandarma ve polisin yoğun güvenlik tedbiri aldığı görüldü.

Kent merkezindeki cezaevinden gün boyunca yaklaşık 200 ile 250 arasında kişinin tahliye olması bekleniyor.

Çanakkale

Çanakkale'deki tahliye ve izne gönderme işlemleri de sürüyor.

Ayvacık Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 339 hükümlünün tamamının kurumdan çıkışı sağlandı. Hükümlüler, kuruma gelen araçlarla transfer edildi.

Kentteki diğer kurumlardaki hükümlülerin çıkışları için işlemler ise devam ediyor.

Bilecik

Bilecik'te il genelindeki cezaevinlerinde kalan 1603 kişinin tahliye işlemi başladı.

Kanun kapsamında Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 1150 kişi ile Bozüyük Açık ceza İnfaz Kurumundaki 380 kişinin izne gönderme, Bilecik M Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda kalan 49, Söğüt K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan 24 hükümlünün ise tahliye işlemleri başladı.

Tahliye olanlar sağlık kontrolünün ardından güvenlik güçlerinin gözetiminde dışarı çıkarılıyor.

Sosyal mesafenin gözetilmesi noktasında jandarma ve polis ekipleri de kurum önlerinde önlem alıyor.

Eskişehir

Eskişehir'de bugün için kent genelindeki cezaevinlerinde kalan 600 kişinin tahliye ve izne gönderme işlemi başladı.

Kanun kapsamında savcılık tarafından dosyaları hazırlanan mahkumların peyderpey tahliye ve izne gönderilme işlemlerine hafta boyunca devam edilecek.

Balıkesir

Balıkesir'de de bugün için kent genelindeki cezaevinlerinde kalan 1291 kişinin tahliye ve izne gönderme işlemi başladı.

Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevi'nden 79 kişi tahliye olurken, Balıkesir Açık Cezaevi'nden 220 kişi salıverildi.

Bandırma M Tipi Kapalı ve 1 ile 2 Nolu Açık cezaevlerinden de 500 kişi tahliye olurken, Burhaniye T Tipi Kapalı ve Açık cezaevlerinden de 492 kişi salıverildi.

Kaynak: AA

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