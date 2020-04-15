CEZAEVLERİNDEN TAHLİYELER BAŞLADI
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İstanbul, DHA, Güncel

CEZAEVLERİNDEN TAHLİYELER BAŞLADI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

15.04.2020 06:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 06:35
CEZAEVLERİNDEN TAHLİYELER BAŞLADI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA 

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler ise otobüslerle dışarı çıkarıldılar. Cezaevi çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı.  İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait

otobüsler ile tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları görüldü.

Kaynak: DHA

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