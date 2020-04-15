Cezaevlerinden kaç kişi tahliye olacak? Hangi suçlarda indirim olmayacak? Cezalarda ne kadar indirim yapıldı? Kimler aftan yararlanacak?
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Cezaevlerinden kaç kişi tahliye olacak? Hangi suçlarda indirim olmayacak? Cezalarda ne kadar indirim yapıldı? Kimler aftan yararlanacak?

Af yasası düzenlemesi sonrası cezaevlerinde tahliyeler başlarken vatandaşlar hangi suçlarda indirim olmayacak? Cezalarda ne kadar indirim yapıldı? Kimler aftan yararlanacak ve cezaevlerinden kaç kişi tahliye olacak gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

15.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:46
Cezaevlerinden kaç kişi tahliye olacak? Hangi suçlarda indirim olmayacak? Cezalarda ne kadar indirim yapıldı? Kimler aftan yararlanacak?

TBMM'den geçen ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaşan infaz düzenlemesinden kaç kişinin yararlanacağı hakkında Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, Cezaevlerinden kaç kişi tahliye olacak? Hangi suçlarda indirim olmayacak? Cezalarda ne kadar indirim yapıldı? Kimler aftan yararlanacak?

CEZAEVLERİNDEN KAÇ KİŞİ TAHLİYE OLACAK?

Adalet Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayınlanan infaz düzenlemesiyle kapalı cezaevlerinden 15 bin, açık cezaevlerinden de 45 bin kişinin tahliye edilmesinin beklendiğini ifade etti. Açık cezaevlerindeki 45 bin kişi de izinli olarak dışarıya çıkacak.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Tahmini olarak kapalı ceza infaz kurumlarından 15.000 kişi, açık ceza infaz kurumlarından 30.000 kişinin tahliye edilmesi beklenmektedir."

Adalet Bakanlığı, ayrıca açık cezaevlerinde bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında izne ayrılacak kişi sayısında da "Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişi de izne ayrılacak" açıklamasını yaptı.

CEZALARDA NE KADAR İNDİRİM OLDU?

Koşullu salıverilme oranı 2/3'ten yarıya, mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı 3/4'ten 2/3'e indirildi.

Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçlarıyla, terör suçlarının 3/4 olan koşullu salıverilme oranları aynen muhafaza edildi. Bu suçların çocuklar tarafından işlenmesi halinde 2/3 olan koşullu salıverilme oranı değişmedi.

Kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçları bakımından herhangi bir indirim yapılmadı.

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