Cezaevlerindeki koronavirüs tedbirlerinin süresini uzatıldı
Adalet Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulunun önerisiyle iki hafta uzattı.
28.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:14
Adalet Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulunun önerisiyle iki hafta uzattı.
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Kaynak: Dunya.com