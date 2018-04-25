Cezaevlerinde Yer Kalmadı

ALMANYA'da yayınlanan bir rapora göre, ülkedeki hapishanelerde yer kalmadığı ve personel konusunda da ciddi sorunlar yaşandığı belirtildi. Altı eyaletteki hapishanelerin doluluk oranı yüzde 90'ın üzerinde. Uzmanlar tam doluluk oranının yüzde 85 ile 90 olduğunu belirtiyor. Bunun nedeni de mahkumlar cinsiyetlerine ve şiddetine göre ayrı ayrı yerleştirilmeleri.

Rapora göre cezaevi görevlilerine saldırılarda artış oldu. Örneğin, Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV), 2016'dan 2017'ye kadar olan dönemde saldırıların sayısı 34'ten 72'ye çıktı. Aşağı Saksonya'da 45 ve Rheinland-Pfalz'de 41 saldırı yaşandı.

Yabancı mahkumların oranı da arttı. En çok artış yüzde 58 ile Hamburg'ta oldu. Geçen yıl Berlin'de yüzde 47, Baden-Württemberg'de yüzde 46, Hesse'de yüzde 44 ve Bavyera'da yüzde 42 artış olmuştu. Almanya'nın en kalabalık eyaleti KRV'deki hapishanelerde de mahkum sayısı çok yüksek.

TÜRK MAHKUM SAYISI BİLİNMİYOR

Geçen yıllarda yayınlanan raporlarda Alman cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü sıfatıyla bulunan Türk vatandaşı sayısının 3 binin üzerinde olduğu açıklanmıştı. Alman pasaportuna sahip kaç Türk mahkumun olduğu ise bilinmiyor. Almanya Cezaevi Konfederasyonu Personel Başkanı Rene Müller, Almanya'daki hapishanelerin aşırı dolu olduğunu belirtti. Siyasilerde, Alman hapishanelerindeki koşulları iyileştirmek ve daha fazla personel istihdam etmek için çağrıda bulundu.