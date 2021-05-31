Cezaevlerinde Tutuklu veya Hükümlü Olarak Bulunan Kişiler İçin Kitap Bağış Kampanyası Başlatıldı
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Cezaevlerinde Tutuklu veya Hükümlü Olarak Bulunan Kişiler İçin Kitap Bağış Kampanyası Başlatıldı

Cezaevlerinde Tutuklu veya Hükümlü Olarak Bulunan Kişiler İçin Kitap Bağış Kampanyası Başlatıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Adalet Bakanlığı tarafından cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü olarak bulunan kişiler için başlatılan kitap bağış kampanyası Iğdır'da Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen törenle başladı.

Adalet Bakanlığı tarafından cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü olarak bulunan kişiler için başlatılan kitap bağış kampanyası Iğdır'da Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen törenle başladı.

Adalet Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan ve 16 Hazirana kadar sürecek olan kitap bağış kampanyası ile Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlü yada tutuklu olarak bulunan kişilerin cezaevlerindeki atıl sürelerinin ıslahı için daha verimli ve uygun hale getirilebilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Iğdır Adalet Sarayı bahçesinde gerçekleştirilen kampanyaya Valimiz H. Engin Sarıibrahim, protokol üyeleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Kampanyaya ilk bağışı yapan Valimiz H. Engin Sarıibrahim, yürütülen kampanyanın hayırlı ve verimli olması temennisinde bulundu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de 16. 06. 2021 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Iğdır Adalet Sarayı bahçesinde ve Iğdır Belediyesi önünde kurulan standlarda kitap bağışları kabul edilecek.

Kaynak: Habermetre

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Cezaevlerinde Tutuklu veya Hükümlü Olarak Bulunan Kişiler İçin Kitap Bağış Kampanyası Başlatıldı - Haberler
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