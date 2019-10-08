Cezaevlerinde meslek eğitimleri artırılıyor

08.10.2019 11:20

ADALET Bakanlığı İş Yurtları Kurumu, hükümlülerin meslek sahibi olması veya mesleklerini geliştirebilmesi amacıyla eğitimleri arttırıyor. İş Yurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, tutuklu ve hükümlülere verilen eğitim sonucu birçok kişinin tahliye olduktan sonra önemli firmalarda iş bularak topluma kazandırıldığını söyledi.

Cezaevlerindeki iş edindirme kurslarında meslek çeşitliliğinin arttırılması çalışmaları kapsamında çeşitli kurumlarla protokoller imzalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol ile hijyen ve üretim alanında hükümlülere eğitim verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol ile de dozer, kepçe ve ekskavatör operatörleri yetiştirilecek. Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile yapılan protokol kapsamında da tıbbi mümessillik alanında hükümlülere on-line eğitim verilecek.

'KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE İŞ BULUYORLAR'

Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, Sincan Cezaevi Yerleşkesi L-2 Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki gümüş işlemeciliği atölyesinde meslek edindirme kursları hakkında DHA'ya bilgi verdi. Atan, hükümlülere telkari eğitimi verildiğini kaydederek, "2018 yılı itibarıyla yaklaşık yarım ton gümüş işlendi. Eğitimden sonra tahliye olan arkadaşlarımız, kuyumculuk sektöründe çeşitli firmalarda iş imkanı bulmaktadırlar" dedi. Atan, üretilen ürünlerin çeşitli illerde kurulan fuarlar aracılığıyla vatandaşla buluşturulduğunu, ürünlerin cezaevlerinde iç ihtiyacın büyük bir kısmını karşıladığını, ayrıca halka açık satış mağazaları sayesinde ürünlerin pazarlandığını belirtti.

'180'DEN FAZLA İŞ KOLUNDA FAALİYET'

Atan, amaçlarının, hükümlü ve tutuklulara meslek edindirmek, onların var olan mesleklerini sürdürebilmeleri için iş başı eğitimleri vermek olduğunu söyledi. Murat Atan, "Bu anlamda Türkiye genelinde 306 iş yurdu müdürlüğü, 6 ana alanda 180'den fazla iş kolunda faaliyet gösteriyor. Hayvancılıktan tarıma, sanayi tipi üretimden tekstil alanındaki üretime, el işçiliğinden sanatsal üretime kadar birçok alanda iş başı eğitimler veriliyor. Geçen sene itibarıyla bu faaliyetlerde 60 bine yakın hükümlü ve tutuklu eğitim aldı" dedi.

Atan, birçok kurum ve kuruluşla işbirliği halinde olduklarını vurgulayarak, "Hijyen ve üretim anlamında Gıda Kontrolü Genel Müdürlüğü'yle, dozer, kepçe ve ekskavatör operatörlüğü anlamında Milli Eğitim Bakanlığı'yla protokol imzaladık. Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikasıyla yaptığımız protokolle tıbbi mümessillik alanında on-line eğitim verip, belge almalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

'ÖNEMLİ FİRMALARDA İŞ SAHİBİ OLDULAR'

Çok sayıda tutuklu ve hükümlünün tahliye olduktan sonra burada aldıkları eğitim sayesinde iş bulduklarını belirten Atan, "Örneğin bir aşçımız dışarıya çıktıktan sonra çok yüksek maaşla bir otelde iş bulabildi. Burada gümüş işlemeciliği alanında eğitim alan çok sayıda arkadaşımız iş bulabildi. Tabela atölyesinde yetişen bir hükümlümüz tabela ve reklam sektöründe önemli bir yere sahip bir firmada, yine çinicilik alanında eğitim alan bir arkadaşımız bu alanda önemli bir yere sahip bir firmada iş bulabildi. Biz bunları gördükçe, hayatımıza bu insanları kazandırdıkça mutlu oluyoruz. Bu insanların tekrar suç işlememeleri, hayata atılmaları toplumsal barışın da en büyük temelini oluşturuyor diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA