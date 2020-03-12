Cezaevlerinde koronavirüs önlemi
Adalet Bakanı Gül, "Son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmiyor.
12.03.2020 23:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:01
Adalet Bakanı Gül, "Son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmiyor. Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretlerin kademeli olarak sınırlandırılması planlanmaktadır." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com