Cezaevlerinde Covid 19 salgını: Latin Amerikalı mahkumlar arasında vaka sayısı bin 400'ü geçti Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, Latin Amerika ülkelerindeki aşırı dolu ve idaresi zor olan cezaevlerini tehdit ediyor. Şu ana kadar bu ülkelerdeki cezaevlerinde bin 400 civarında Covid-19 vakası tespit edildi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, Latin Amerika ülkelerindeki aşırı dolu ve idaresi zor olan cezaevlerini ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Latin Amerika ülkeleri içindeki en büyük cezaevlerinden biri olarak bilinen Şili'nin başkenti Santiago'daki Puente Alto'da, toplam bin 100 mahkum içinde 300'ün üzerinde mahkumun Covid-19 virüsü taşıdığı tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com