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Türkiye, Spor

Cezaevlerinde badminton şampiyonası yapılacak

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF), sosyal sorumluluk projelerini, ceza ve tevkifevleri hükümlüleriyle, tutukluları arasında düzenleyeceği badminton şampiyonası ile hayata geçirecek.

13.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:42
Cezaevlerinde badminton şampiyonası yapılacak

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF), sosyal sorumluluk projelerini, ceza ve tevkifevleri hükümlüleriyle, tutukluları arasında düzenleyeceği badminton şampiyonası ile hayata geçirecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TBF ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasında 2006 yılında imzalanan protokol kapsamında planlanan şampiyona, 1-3 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Murat Özmekik, "40 ceza ve tevkif evinde yaklaşık 400 infaz koruma memuru antrenörlük belgesi alarak, 5000'e yakın hükümlü ve tutukluya badminton eğitimi verdi. 3000'den fazla hükümlü ve tutuklunun eğitim çalışmaları ise devam ediyor. 'İnsanların en hayırlısı faydalı olandır' inancıyla hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Projemize destek veren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi'ye, Eğitim ve İyileştirme Dairesi tetkik hakimi Faruk Karcı'ya teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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