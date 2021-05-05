Cezaeviydi, müzeye dönüştürülüyor

Cezaeviydi, müzeye dönüştürülüyor Sivas İl Özel İdaresi tarafından cezaevinden müzeye dönüştürülen 'Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi' açılışı için gün sayıyor Sivas İl Özel İdaresi tarafından cezaevinden müzeye dönüştürülen 'Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi' açılışı için gün sayıyor.

Cezaeviydi, müzeye dönüştürülüyor

Sivas İl Özel İdaresi tarafından cezaevinden müzeye dönüştürülen 'Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi' açılışı için gün sayıyor

SİVAS - Sivas İl Özel İdaresi tarafından cezaevinden müzeye dönüştürülen 'Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi' açılışı için gün sayıyor.

İkinci Abdülhamit'e atfen 1902 yılında Sivas'ta inşa edilen Hamidiye Mektebi, 1961 yılından itibaren cezaevi olarak kullanıldı. Yaklaşık 58 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılan binanın müzeye dönüştürülmesi için 2019 yılında çalışmalar başladı. Restore edilen Hamidiye Mektebi, Şehir ve Sanayi Mektebi ismini alarak müzeye dönüştürüldü. Sivas Valisi Salih Ayhan, yarı açık cezaevinin Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürülen binasında çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulundu. Vali Ayhan Müzenin 1 sonra hizmete açılacağını söyledi.

"Bir ay sonra hizmete açacağız"

Sivas Valisi Salih Ayhan, müzenin bir ay sonra hizmete açılacağını belirterek, "Sivas'ın kadim bir geçmişi var. Bu kadim geçmişinden kaynaklanan da bir çok hikayesi var, değerleri var bunları da bizim gün yüzüne çıkarmak, özellikle kültürel mirasımızı korumak, muhafaza etmek ve gelecek kuşaklara da aktarmak en büyük sorumluluğumuz. "Müze Şehri Sivas" projemiz kapsamında şehrimizde tematik birçok müze kurulumu gerçekleştiriyoruz, bunlardan bir tanesi de Sanayi Mektebi Müzesi, burası Osmanlı döneminde yapılmış bir mektep olarak kullanılmış ve cumhuriyet döneminde de bir kadın açık cezaevi olarak kullanılmış bir yerimizdir. 27 Bin metrekare bir alan var. Mimari özellikleri olan bir yerimizdir. 2 yıldır bir proje yönetmekteyiz Sanayi bakanlığımızın desteğiyle Özel idaremizin de çok büyük katkılarıyla İnşallah 1 ay sonra hizmete açacağız" dedi.

"Adeta bir müze havzası oluşturacak"

Vali Ayhan, proje kapsamında en önemli müzelerden birisinin Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi olacağını belirterek, "Burası normal müzeden farklı olaraktan bir yaşayan müze interaktif bir müze olacak. Burada geçmişin ruhuna uygun bir şekilde Sanayi Mektebinde nasıl faaliyet yapıldıysa aynı şekilde faaliyetler olacak. Atölyeler olacak, bakır işlemeciliği, halı atölyesi, ahşap atölyesi gibi birçok atölyemizle birlikte burada faaliyetlerde bulunacak. Şuanda bir cezaevi odasındayız, yıllarca cezaevi olarak kullanıldığı içinde de geçmişe atfen de o dönemde yaşanmış hikayeleri de gün yüzüne çıkararaktan bir cezaevi odası oluşturmuş oluyoruz. İnşallah 1 ay sonra "Müze Şehri Sivas" proje kapsamındaki en önemli müzelerimizden birisini de hizmete almış olacağız. Buranın yan tarafında Zanaatkarlar Çarşısı Müzesi inşaatı başladı devam ediyor, tam karşı tarafında Aşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzemiz ve yan tarafta da Arkeoloji Müzemiz, adeta bir müze havzası oluşturacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT