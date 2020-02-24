Cezaevine uyuşturucu sokmaktan gözaltına alındı

24.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:24

Samsun'da cezaevine uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.



Olay, Samsun Yarıaçık Cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Ç.K., uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunan arkadaşı Y.Ç.'yi ziyarete gitti ve giderken de yanında arkadaşına kıyafet götürdü. İnfaz koruma memurları tarafından Y.Ç.'ye götürülen kıyafette yapılan aramada bir miktar esrar olduğu değerlendiren kırıntılar ele geçirildi. Olayla ilgili Ç.K. gözaltına alınarak İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ç.K., "cezaevine yasak madde sokmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA