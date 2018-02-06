Cezaevine Uyuşturucu İçerikli Hap Sokmaya Çalışan Kişi Tutuklandı
Samsun'da cezaevine reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan hapı (lyrica) toz halinde sokarken yakalanan zanlı tutuklandı.
Samsun'da cezaevine reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan hapı (lyrica) toz halinde sokarken yakalanan zanlı tutuklandı.
Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir arkadaşını ziyarete giden Mert Kurnaz'ın (20), ceazevindeki üst aramasında toz halinde 3 gram lyrica ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Kurnaz'ın ikametinde arama yapan ekipler, 2 hap buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu madde etkisi doğuran madde ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.