Cezaevine uyuşturucu etkisi yapan hap sokarken yakalanan genç tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da kapalı cezaevine uyuşturucu etkisi olabilen hap sokarken yakalanan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun Kapalı Cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde bulunan bir arkadaşını ziyarete giden 20 yaşındaki M.K.'nin cezaevi girişinde üzerinde yapılan aramada iç çamaşırının içine gizlenmiş toz halinde 3 gram uyuşturucu madde etkisi olabilen hap ele geçti. Gözaltına alınan M.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. M.K.'nin evinde yapılan aramada aynı haptan 2 adet daha ele geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan M.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K., tutuklanarak uyuşturucu sokmak istediği cezaevine gönderildi.