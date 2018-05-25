Cezaevine Gönderilen Rapçi Ezhel'den ilk ifade: Suç Olduğunu Bilmiyordum, Pişmanım
Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı suçuyla dün akşam gözaltına alınan Ezhel, "Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım" dedi.
Müzik dünyasında 'Ezhel' adıyla tanınan, şarkı videoları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıylaçıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM, PİŞMANIM"
Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen İpekçioğlu'nun Emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İpekçioğlu'nun ifadesinde, "Müzikle uğraşıyorum. Youtube kanalında paylaştığım şarkılarda ve sosyal medya hesaplarımda kullandığım kelimeler ve fotoğrafların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım." dedi.
DAHA ÖNCEDE TUTUKLANMIŞTI
Sercan İpekçioğlu, daha önce şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı suçlamasıyla gözaltına alınarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
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Bunuda GENÇLİK şeyine verin değilmi, atın gitsin içeri söylediği her kelime yalan dolan tipe bak daha yeni gördüm la kimmiş bu :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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İlk defa ismini bu haberle duydum ve yutuptan baktım...hakikaten o söylediği abuk subuk sözlerin arasında esrar,kenevir,içki isimleri dolu ve özendirici şekilde tadı çok iyidir diyor...geç bile kalınmış bunu yapmak için,abuk subuk şeylerin tamamının kaldırılması içinde gerekenler yapılmalı...bilmiyordum savunması inandırıcı değil...Bilakis bile bile yapılan şeyler bunlar....Cevap Yaz 58 3 Yayından Kaldır
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Biz detroit gençleri olarak TÜRK lakaplı arkadaşın yazdıklarını kınıyoruz.kömür plastik çöplük lastik !!!!!!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hırsıza ceza yok Kullanıcıya ceza yok Vurgun yapana ceza yok Ama şarkı söyleyene konuşana ver mehteriCevap Yaz Yayından Kaldır
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herşeyi ak partiye bağlayan sivri zekalılar bi geçmişinize bakın. pisliğin içinde yaşayan bir halk vardı. 21 milyon araç sahibi var. avm ler dolu. piknik alanlarında yer yok. hastanede insan yerine konulmazdı bu halk. başörtülü diye annemi hastanelere sokmazlardı. babam sakallı diye üniversiteye alınmazdı. hangi alevi görevinden atıldı. hangi alevi üniversiteye alınmadı. hangi alevinin saçından sürüklenip tören alanından atıldı. chp döneminde kaç cemevi açıldı. açılmayı orda bırak. suçtu suç.Cevap Yaz 14 12 Yayından Kaldır