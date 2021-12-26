Cezaevine gitmek istemediği için balkona çıkan şahıs 4 saat sonra ikna edildi - Haberler
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Cezaevine gitmek istemediği için balkona çıkan şahıs 4 saat sonra ikna edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre izinli çıktığı cezaevine gitmek istemeyen bir şahıs, 8. katta bulunan ikametinin balkonuna çıktı.

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KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre izinli çıktığı cezaevine gitmek istemeyen bir şahıs, 8. katta bulunan ikametinin balkonuna çıktı. Balkondaki şahıs bulunduğu yerden 4 saat sonra indirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Sivas Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre cezaevinden izinli çıkan A.S. (28), polis ekipleri kendisini almaya gelince 8. katta bulunan ikametinin balkonuna çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler apartman etrafında güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de şişme çadır kurdu. Ekiplerin ve yakınlarının 4 saat süren ikna çabaları sonucunda A.S. bulunduğu yerden indirildikten sonra karakola götürüldü. - KAYSERİ

Cezaevine gitmek istemediği için balkona çıkan şahıs 4 saat sonra ikna edildi

Cezaevine gitmek istemediği için balkona çıkan şahıs 4 saat sonra ikna edildi

Cezaevine gitmek istemediği için balkona çıkan şahıs 4 saat sonra ikna edildi

Cezaevine gitmek istemediği için balkona çıkan şahıs 4 saat sonra ikna edildi

Cezaevine gitmek istemediği için balkona çıkan şahıs 4 saat sonra ikna edildi

Cezaevine gitmek istemediği için balkona çıkan şahıs 4 saat sonra ikna edildi

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