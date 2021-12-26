CEZAEVİNE GİRMEMEK İÇİN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU - Haberler
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CEZAEVİNE GİRMEMEK İÇİN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, izinli olarak çıktığı cezaevine dönmemek için 10 katlı binanın 8'inci katındaki balkona çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.S. (30), polis ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çabanın ardından ikna edildi.

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KAYSERİ'de, izinli olarak çıktığı cezaevine dönmemek için 10 katlı binanın 8'inci katındaki balkona çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.S. (30), polis ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çabanın ardından ikna edildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi Ahi Evran Caddesi'ndeki 10 katlı binanın 8'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli olarak çıkan A.S., dönmeyince polis ekipleri eve geldi. Cezaevine dönmek istemeyen A.S., evin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye erleri, A.S'nin atlama ihtimaline karşı şişme çadır kurdu. Yaklaşık 4 saat süren çabanın ardından A.S., polis ekiplerince ikna edildi. A.S., polis merkezine götürüldü.

CEZAEVİNE GİRMEMEK İÇİN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

CEZAEVİNE GİRMEMEK İÇİN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

CEZAEVİNE GİRMEMEK İÇİN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

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