'Cezaevine girmek için hırsızlık yapan' şüpheliye 10,5 yıl hapis istemi - Haberler
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"Cezaevine girmek için hırsızlık yapan" şüpheliye 10,5 yıl hapis istemi

AA / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'daki Sağmalcılar metro durağının karşısında bulunan 10 adet demir bariyeri keserek çalan ve ifadesinde pişman olmadığını belirterek bunu, cezaevine girmek için yaptığını söyleyen Eyüp A hakkında 10,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Bayrampaşa'daki Sağmalcılar metro durağının karşısında bulunan 10 adet demir bariyeri keserek çalan ve ifadesinde pişman olmadığını belirterek bunu, cezaevine girmek için yaptığını söyleyen Eyüp A hakkında 10,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Bayrampaşa'da bulunan Sağmalcılar metro İstasyonu karşısındaki demir bariyerlerin 2 Eylül gecesi çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Eyüp A. (36) ifadesinde, yaklaşık 1 yıl önce cezaevinden çıktığını belirterek, "Tahliye olduktan sonra iş bulamadım. Daha önce hurdacılık falan yapmıştım. Sokaklarda yatıp kalkıyorum. Barınacak bir yerim yok. Demir bariyerleri cezaevine girmek için söküp çaldım. Yaptıklarımdan pişman değilim." dedi.

İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Eyüp A. hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin demir bariyerleri İngiliz anahtarı ve demir çekici ile söktüğü, ihbar üzerine suçta kullandığı aletlerle yakalandığı anlatıldı.

Şüpheli hakkında "gece vakti kamu kurum ve kuruluşları yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4,5 yıldan 10,5 yıla kadar hazırlanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde gönderildi.

AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri
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