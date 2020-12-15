Cezaevine drone düştü, polis harekete geçti

Aydın'ın Efeler ilçesinde Açık Cezaevine düşen drone polis ekiplerini harekete geçirdi. Polisler drone'u uçuran kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Olay gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bulunan Aydın Açık Cezaevi İnfaz Kurumu Müdürlüğü içerisine drone düştü. Cezaevinde görevli personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler cezaevi etrafında drone'u havalandırıp uçuran kişi veya kişileri bulmak için kapsamlı çalışma gerçekleştirirken, cezaevi etrafında şüpheli bir durumla karşılaşılmadı. Polis ekipleri olay yeri incelemelerinin ardından cezaevinden ayrıldı.

Drone'u cezaevi bölgesinde kim veya kimlerin havalandırdığı, drone üzerinde yapılacak olan ayrıntılı incelemenin ardından belli olacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı