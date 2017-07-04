Cezaevine Ayakkabı İçerisinde Cep Telefonu Sokmak İstediler

KIRKLARELİ Merkez E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, kargo aracılığıyla ayakkabı içerisine sokulmak istenen cep telefonu ele geçti.



Kasten öldürme suçundan hükümlü E.E.'ye, O.Y. tarafından kargo ile gönderilen eşyaların X-Ray cihazında yapılan kontrolünde, bir çift ayakkabının tabanı içerisine gizlenmiş 2 cep telefonu, 2 şarj aleti 2 sim kart ve 2 USB kablosu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - Kırklareli