Cezaevinden Yeni Çıktı, Yine Hırsızlık Yaptı

Samsun'da Iraklı ailenin işlettiği bakkal dükkanından geceleyin hırsızlık yapan Iraklı genç yakalandı. Gözaltına alınan gencin hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Saadet Caddesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı Amır Alkazem'in işlettiği bakkal dükkanına giren hırsız, bin 500 lira para ile 1 adet dizüstü bilgisayar ve malzeme çaldı. Sabah dükkanı açmaya gelince hırsızlık olayını fark eden Amır Alkazem polise şikayette bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayını Irak uyruklu Ahmet H.A.'nın (21) gerçekleştirdiği tespit etti ve bugün yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Iraklı genç ile birlikte çalıntı 1 adet laptop bilgisayar, 50 adet çakmak, 6 adet sabun, 7 şişe seans, 23 adet yapıştırıcı, 7 kutu Kibrit, 11 paket saç boyası ve 5 adet iğneyi ele geçirdi. Gözaltına alınan Iraklı gencin hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor - SAMSUN