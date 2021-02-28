Cezaevinden yazılan dilekçeyle hayvanlar ölmekten kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cezaevinden yazılan dilekçeyle hayvanlar ölmekten kurtuldu

28.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:19
Cezaevinden yazılan dilekçeyle hayvanlar ölmekten kurtuldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde işlediği iddia edilen bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan Hayri Çınar; belediyeye dilekçe yazarak, evinde beslediği 1 köpek ve 10 kedisinin aç ve susuz kaldığını söyledi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde işlediği iddia edilen bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan Hayri Çınar; belediyeye dilekçe yazarak, evinde beslediği 1 köpek ve 10 kedisinin aç ve susuz kaldığını söyledi. Vatandaşın dilekçesi üzerine harekete geçen ekipler, bitap durumdaki hayvanları besleyip, kurtardı.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde oturan Hayri Çınar, evinde köpek ve 10 kedi beslerken bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Evindeki hayvanları besleyecek kimsesi olmayan Çınar cezaevindeyken Serik Belediye Başkanlığı'na, 26 Şubat tarihinde bir dilekçe yazarak, halen evinde kafes içerisinde 1 köpek ve 10 kedinin bulunduğunu, bu hayvanlara bakacak kimsesinin bulunmadığını söyleyip, hayvanlara bakılmasını istedi.

Çınar, yazdığı dilekçede, "Cezaevinde tutukluyum. Evde yokum. Hiçbir akraba ve yakınım yok. Oturmuş olduğum evin bahçesinde kafes içerisinde 1 köpek ve 10 kedi bulunmaktadır. Hayvanlar kapalı kafesler içerisinde aç ve susuz bir durumda kalmışlardır. Onlara yardım etmenizi istiyorum" dedi.

Serik Belediyesi zabıta ve veterinerlik hizmeti ekipleri, bahse konu dilekçenin dün ellerine geçmesiyle eve giderek köpek ve kedilere mama ve su verdi. Hayvanların günlerdir aç ve susuz oldukları ve bitap düştükleri gözlendi. Serik Belediyesi ekiplerince bakım ve tedavilerinin yapılmasının ardından hayvanların Antalya Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına gönderileceği belirtildi.

Serik Belediyesi Zabıta Müdürü Uğur Karatoy, "Cezaevinde bulunan bir vatandaşımız belediyemize bir dilekçe gönderdi. Dilekçesinde evinde 1 köpek ve 10 kedinin bulunduğunu ve aç olduklarını, hısım akrabasının olmadığını belirtti. Biz de Serik Belediyesi olarak hayvanların açlıklarını giderdik. Bakım ve tedavilerini yapacağız" dedi.


Cezaevinden yazılan dilekçeyle hayvanlar ölmekten kurtuldu
Cezaevinden yazılan dilekçeyle hayvanlar ölmekten kurtuldu
Cezaevinden yazılan dilekçeyle hayvanlar ölmekten kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Demet Akalın Kenan Doğulu Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Mustafa Er Ersun Yanal Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cezaevinden yazılan dilekçeyle hayvanlar ölmekten kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 16:19:57. #1.15#
title