Cezaevinden tahliye oldu, kafasını taşla ezdiği arkadaşını öldürdü
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Torbalı, İzmir, 3. Sayfa

Cezaevinden tahliye oldu, kafasını taşla ezdiği arkadaşını öldürdü

Cezaevinden tahliye oldu, kafasını taşla ezdiği arkadaşını öldürdü İzmir'in Torbalı ilçesinde akıl almaz bir cinayet olayı gerçekleşti.

18.04.2020 23:37 | Son Güncelleme: 18.04.2020 23:38
Cezaevinden tahliye oldu, kafasını taşla ezdiği arkadaşını öldürdü

Cezaevinden tahliye oldu, kafasını taşla ezdiği arkadaşını öldürdü

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde akıl almaz bir cinayet olayı gerçekleşti. Geçtiğimiz gün cezaevinden tahliye olan şahıs, iddiaya göre tartıştığı arkadaşının kafasını taşla ezerek cinayet işledi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. Önceki gün cezaevinden tahliye olan Mehmet Istık ile arkadaşı Ümit Arınç mahallede bulunan eski bir çay bahçesinde buluştu. İddiaya göre, ikili arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma neticesinde Istık, 2 çocuk babası Arınç'ın kafasına yerde bulduğu taş ile defalarca vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ümit Arınç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, olay yerinden hızla uzaklaşan Mehmet Istık, saklandığı evinde jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili ekiplerin başlatmış olduğu soruşturma devam ediyor.

Cezaevinden tahliye oldu, kafasını taşla ezdiği arkadaşını öldürdü

Kaynak: İHA

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