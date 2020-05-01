Cezaevinden tahliye edilenlerin takibi sürüyor
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Cezaevinden tahliye edilenlerin takibi sürüyor

Cezaevinden tahliye edilenlerin takibi sürüyor
01.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:53

İnfaz indirimi ve virüs izni kapsamında cezaevinden çıkanların yeni bir suç işlemelerinin önüne geçmek için sıkı tedbirler devreye girdi.

İnfaz indirimi ve virüs izni kapsamında cezaevinden çıkanların yeni bir suç işlemelerinin önüne geçmek için sıkı tedbirler devreye girdi. Muhalefet partilerinin yaptığı itirazlar da AK Parti'nin gündemindeydi. yasanın bir af düzenlemesi olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında son MYK toplantılarında, infaz indirimi düzenlemesinden yararlanarak cezaevinden çıkanların yeniden suça karışmalarının önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler tartışıldı.

CHPli parti yöneticilerinin kamuoyunda infazla ilgili yanlış algı oluştuğu dile getirildi.

Virüs izni sebebiyle evlerine izinli gönderilenlerle ilgili ise çok fazla problem beklenmediği belirtildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de MYK toplantısında cezaevinden çıkanların yeniden suça karışmalarının önüne geçilmesi için birkaç bakanlık tarafından tedbir alındığını söyledi.

Bu arada CHP'nin infaz düzenlemesinin şekil yönünden iptali için Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuru da AK Parti'nin gündemine geldi. Bu yasanın, af düzenlemesi olduğuna dair iddiaların doğru olmadığı ifade edildi. 'Bu Somut olarak infaz düzenlemesidir' denildi.

(İHA)

Cezaevinden tahliye edilenlerin takibi sürüyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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