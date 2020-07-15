Cezaevinden korona virüs izniyle çıktı, damda ölü bulundu Cezaevinden korona virüs izniyle çıktı, damda ölü bulundu Antalya'da cezaevinden yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle izinli çıkan genç, metruk bir binanın damında ölü bulundu.

Cezaevinden korona virüs izniyle çıktı, damda ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da cezaevinden yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle izinli çıkan genç, metruk bir binanın damında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 08.30 sırasında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak'taki metruk bir müstakil evin damında meydana geldi. Bir süredir bu binada kalan 24 yaşındaki Ahmet Karakoyun'un damda hareketsiz yattığını gören arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karakoyun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cenazesi olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ahmet Karakoyun'un korona virüs nedeniyle bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA