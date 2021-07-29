Cezaevinden kaçtı ilçeyi soyup soğana çevirmeden yakalandı
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Cezaevinden kaçtı ilçeyi soyup soğana çevirmeden yakalandı

Cezaevinden kaçtı ilçeyi soyup soğana çevirmeden yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde cezaevinden firar eden şahıs, kaçak olduğu yaklaşık 40 günlük süre boyunca 7 farklı hırsızlık olayı gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde cezaevinden firar eden şahıs, kaçak olduğu yaklaşık 40 günlük süre boyunca 7 farklı hırsızlık olayı gerçekleştirdi. 5 motosiklet çalan ve 2 ayrı hırsızlık olayına karışan şahıs polisin sıkı takibi sonrası yakalanırken, şahsın motosiklet çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Can S., (27) isimli şahıs geçtiğimiz 19 Haziranda işlediği suçlardan dolayı tutuklu olduğu Dinar Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçtı. Şahıs kaçak olduğu yaklaşık 40 günlük süre içerisinde 5 motosiklet çalarak, bir iş yeri ve evden hırsızlık olayı olmak üzere toplada 7 farklı hırsızlık olayına karıştı. Gözaltına alınan şahıs sorgusunda karıştığı hırsızlık olaylarını anlatınca ilçede 19 Haziran ile 27 Temmuz arasında meydana gelen 7 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatılmış oldu.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, Yusuf Can S.'nin gerçekleştirdiği bir motosiklet hırsızlığı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde motosikletin bulunduğu yere gelen şahıs bir süre çevreyi kolaçan ettikten sonra motosikleti çalıştırmadan sürerek götürüyor. Şahsın hırsızlık anında tanınmamak içinse başına şapka taktığı görülüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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