Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı
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Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı

Bingöl'de Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden şahıs 2,5 saat sonra polis tarafından yakalandı.

13.01.2020 18:15 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:21
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı

'de Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden şahıs 2,5 saat sonra tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda cezasını çeken Ş.B, önceki gece akşam saat: 20.07 sıralarında firar etti. Şahsın firar ettiğini fark eden Ceza İnfaz Koruma Memurları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler yaptığı çalışmada cezaevinden kaçan şahsı 2 saat sonra yakaladı.


Yakalanan S.B. yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla cezaevine teslim edildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "09.01.2020 günü saat 20: 07 sıralarında görevlilerden firar eden şahıs olduğu bilgisi alınması üzerine yapılan araştırmada Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği belirlenen S.B. isimli şahıs yapılan çalışmalar sonucunda saat 22: 45'de yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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