Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı
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Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde gasbettiği araçla gittiği Muğla'da çarptığı 3 kişiyi yaralayan ve polis aracına çarpması üzerine yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı.

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı
14.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:29

Aydın'ın Söke ilçesinde gasbettiği araçla gittiği Muğla'da çarptığı 3 kişiyi yaralayan ve polis aracına çarpması üzerine yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı.

Muğla'da yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan A.E, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle yaralama", "hırsızlık", "mala zarar verme", "yağma" ve "hürriyetten yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı.

Söke Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden A.E, dün Yatağan ilçesi Kavak Mahallesi'ne gitmek üzere bindiği taksiyi ve sürücünün parasını bıçak zoruyla gasbetmiş, Menteşe ilçesinde 3 tarım işçisine çarpınca aracı terk edip yaya olarak kaçmıştı.

Karabağlar Mahallesi'nde de bir otomobil çalan A.E, bir süre sonra yine aracı bırakıp yaya olarak izini kaybettirmiş ve çaldığı bir başka araçla polis aracına çarpınca yaşanan kovalamaca sonucu yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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