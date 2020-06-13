Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari yakalandı - MUĞLA
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Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari yakalandı - MUĞLA

Aydın'ın Söke ilçesinden gasbettiği araçla Muğla'da çarptığı 3 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi polis aracına da çarpınca yakalandı.

13.06.2020 23:22 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:27

Aydın'ın Söke ilçesinden gasbettiği araçla Muğla'da çarptığı 3 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi polis aracına da çarpınca yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını şüpheli A.E'nin en son görüldüğü Karabağlar Yaylası, Kötekli, Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde yoğunlaştırdı.

Çok sayıda ekibin katıldığı çalışmalarda, bölgedeki bahçe, tarla, metruk bina, cami gibi yerleri aradı. Çalışmalar hem karadan hem de havadan yürütüldü

Konuyla ilgili ihbarları titizlikle değerlendiren ekipler, belirledikleri adreslerde de arama çalışması yaptı.

Öte yandan, kazada yaralanan 3 kişiden 2'sinin taburcu olduğu öğrenildi.

Polis aracına çarpıp kaza yapınca yakalandı

Akşam saatlerinde şüphelinin çaldığı 48 ES 664 plakalı otomobille Yeniköy Mahallesinde kaçmaya çalıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak Karabağlar Mahallesi Yayla mevkisinde dar yollarda kaçmaya devam eden zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu 48 A 0512 plakalı araca çarparak kontrolden çıkıp yol kenarındaki su kanalına uçtu.

Yaralanmasına rağmen aracından inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli bölgeye takviye gelen çok sayıda polis ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, ekipler tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Şüpheli, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yerine gelen zanlının çaldığı aracın sahibi kadın da aracını kaza yapmış halde görünce gözyaşlarına engel olamadı.

Öte yandan, zanlının Yeniköy Mahallesi'nde de evine girdiği bir kadını iple bağlayıp karnını doyurduğu, para ve cep telefonunu da gasbettiği öğrenildi.

Söke Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden A.E, dün, Muğla'nın Yatağan ilçesi Kavak Mahallesi'ne kendisini getiren sürücünün kullandığı taksiyi ve parasını bıçak zoruyla gasbetmiş, Menteşe ilçesinde 3 tarım işçisine çarpınca aracı bırakıp yaya olarak kaçmıştı.

Karabağlar Mahallesi'nde de otomobil çalan A.E, bir süre sonra yine aracı bırakıp yaya olarak izini kaybettirmiş ve bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari yakalandı - MUĞLA

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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