Cezaevinden kaçarak eşini öldürdü
Haberler » 3. Sayfa » Cezaevinden kaçarak eşini öldürdü - Haber

Cezaevinden kaçarak eşini öldürdü

Hatay'da, cezaevinden firar eden bir yükümlü eşini bıçaklayarak öldürdü.

20.11.2019 19:51 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:59
Cezaevinden kaçarak eşini öldürdü

'da, cezaevinden firar eden bir yükümlü eşini bıçaklayarak öldürdü.


Olay, ilçesi Zenginler Mahallesi Ay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde tutuklu bulunan Ahmet K., henüz bilinmeyen sebeple eşi Sibel K.'yı sokak ortasında bıçakladı. Ambulansla Hatay Devlet Hastanesine yaralı olarak kaldırılan Sibel K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polisler yakalayınca kendini öldürmek istedi


Eşini bıçaklayarak kaçan Ahmet K.'nın ise polisler tarafından yapılan incelemeler sonucu Akevler Mahallesi 19. Sokak'ta bir apartmanda yakalandı. Polislerin geldiğini gören Ahmet K., kaçamayınca bıçağı boğazına dayadı. Polis ekipleri Ahmet K.'yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Ahmet K.'nın emniyette sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.