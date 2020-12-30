Cezaevinden kaçan şahıs uyuşturucu sevkiyatında yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cezaevinden kaçan şahıs uyuşturucu sevkiyatında yakalandı

30.12.2020 12:36 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:01

Cezaevinden kaçan şahıs uyuşturucu sevkiyatında yakalandı Sahte kimlik ve ehliyetle gezen firari Adıyaman polisinden kaçamadı Cezaevinden kaçarak uzun bir süre sahte kimlik kullanan şahıs, piyasaya uyuşturucu dağıtmak için geldiği Adıyaman'da, beraberindeki kadın ile birlikte yakalandı.

Cezaevinden kaçan şahıs uyuşturucu sevkiyatında yakalandı

Sahte kimlik ve ehliyetle gezen firari Adıyaman polisinden kaçamadı

ADIYAMAN - Cezaevinden kaçarak uzun bir süre sahte kimlik kullanan şahıs, piyasaya uyuşturucu dağıtmak için geldiği Adıyaman'da, beraberindeki kadın ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, silahlı yağma suçundan kaldığı cezaevinden kaçan ve daha sonra sahte kimlik ile dolaşan Fikret Ö., kiraladığı otomobil ile Adıyaman'a geldi. Altınşehir Mahallesi Sanayi Kavşağında denetim yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aracı durdurarak arama yaptı. Fikret Ö., ile yanında bulunan Büşra T'den şüphelenen polis ekipleri şahısların sahte kimlik ile kiraladığı aracı polis merkezi bahçesine çekerek burada detaylı arama yaptı. Hassas burunlu narkotik köpeğinin araç içerisinde yapmış olduğu aramada 2 valiz ve 1 sırt çantası içerisinde uyuşturucu maddeleri tespit edildi. Açılan valizler içerisinde 9 paket haline getirilen 10 kilo kubar esrar maddesi, 42 adet sentetik ecza hapı ve 16 adet ectaxy uyuşturucu hap ele geçirildi. Her iki şahıs gözaltına alınarak sorgulanmaya başlandı. Şahısların Diyarbakır'dan uyuşturucu madde aldıkları ve piyasaya sürmek üzere Adıyaman'a geldikleri öğrenildi. Aynı zamanda Cezaevi firarisi olan Fikret Ö'nün silahlı yağma suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu kaldığı cezaevinden firar ettiği ve daha sonra başkasının adına çıkardığı sahte kimlik ve ehliyetle gezdiği belirtildi. Uyuşturucu maddenin etkisiyle ve ehliyetsiz olduğu için sahte ehliyetle araç kullanmak suçundan Fikret Ö'ye aynı zamanda 12 bin 600 TL para cezası kesildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Fikret Ö., ile Büşra T., daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cezaevinden kaçan şahıs uyuşturucu sevkiyatında yakalandı
Cezaevinden kaçan şahıs uyuşturucu sevkiyatında yakalandı
Cezaevinden kaçan şahıs uyuşturucu sevkiyatında yakalandı
Cezaevinden kaçan şahıs uyuşturucu sevkiyatında yakalandı
Cezaevinden kaçan şahıs uyuşturucu sevkiyatında yakalandı
Cezaevinden kaçan şahıs uyuşturucu sevkiyatında yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Seyit Torun Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Coşkun Sabah Gülben Ergen Yılmaz Erdoğan Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı Arda Kardeşler Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cezaevinden kaçan şahıs uyuşturucu sevkiyatında yakalandı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 13:03:31. #1.15#
title