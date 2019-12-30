Cezaevinden izne çıktı, tartıştığı karısını 20 yerinden bıçaklayarak kaçtı (2)
TESLİM OLDU Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra tartıştığı eşi Gülten Karazeybek'i (24) 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçan Abdürrahim Karazeybek (30), olaydan 2 saat sonra polise teslim oldu.
TESLİM OLDU
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra tartıştığı eşi Gülten Karazeybek'i (24) 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçan Abdürrahim Karazeybek (30), olaydan 2 saat sonra polise teslim oldu. Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan hüküm giyen ve açık cezaevine nakledildiği öğrenilen Karazeybek'in, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU,