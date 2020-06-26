Cezaevinden izinli olarak çıkan mahkum uyuşturucu ile yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cezaevinden izinli olarak çıkan mahkum uyuşturucu ile yakalandı

Cezaevinden izinli olarak çıkan mahkum uyuşturucu ile yakalandı Yalova'da cezaevinde bulunan bir hükümlü izinli olarak çıktıktan sonra evinde satmak için hazırladığı Metanfetamin adı verilen uyuşturucularla yakalandı.

26.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:22

Cezaevinden izinli olarak çıkan mahkum uyuşturucu ile yakalandı

YALOVA - Yalova'da cezaevinde bulunan bir hükümlü izinli olarak çıktıktan sonra evinde satmak için hazırladığı Metanfetamin adı verilen uyuşturucularla yakalandı.

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Yalova'da hükümlü olarak yattığı cezaevinden izin alarak çıkan U.Ö adlı şahsın uyuşturucu satışı yapacağı yönündeki bir istihbaratı değerlenerek harekete geçti. Şahsı takibe alan jandarma ekipleri şahsın Yalova'nın Seyrantepe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpek Manken'in de katılımı ile evde yapılan aramada 25 adet fişek olarak tabir edilen hazırlanmış 69 gram ile 10 gram ayrı olmak üzere toplam 79 gram metamfetamin maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Cezaevinden izinli olarak çıkan mahkum uyuşturucu ile yakalandı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Şarkıcı Şanzel Çetin'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu Haber
Şarkıcı Şanzel Çetin'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı Haber
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada! Haber
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım Haber
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı
Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilere 200 milyon lira ödeme yaptı
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına döndü
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
İzmir'de çekiçli, merdivenli, dubalı kavga anı kameralara yansıdı
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Bakan Akar'dan Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına yanıt: Kural dışı faaliyette bulunulmadı
Bakan Akar'dan Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına yanıt: Kural dışı faaliyette...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Volkan Bozkır Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Demet Akalın Safiye Soyman
Spor Ali Koç Alper Ulusoy Ivan Obradovic İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Bursa Deprem Manisa
Şu an buradasınız: Cezaevinden izinli olarak çıkan mahkum uyuşturucu ile yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 12:23:45. #1.14#
title